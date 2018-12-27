Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,35 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,49 ile "Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,48 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,35 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,49 ile "Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 0,48 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019676 -1,35
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046539 -0,49
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,000235 -0,48
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033252 -0,44
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,678687 -0,43
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,271405 -0,42
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,364997 -0,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,029762 -0,40
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,857215 -0,40
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026104 -0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:44 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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