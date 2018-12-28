Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

47 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,75 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,75 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,59 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011705 -2,75
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,032724 -1,59
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,146779 -1,02
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,234672 -0,97
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,044570 -0,76
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017686 -0,65
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 7,161474 -0,61
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033661 -0,61
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058068 -0,60
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 3,869811 -0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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