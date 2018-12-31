En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011507
|-1,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019753
|-1,68
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,022688
|-0,86
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095967
|-0,79
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042732
|-0,77
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,651131
|-0,71
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077371
|-0,69
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,037455
|-0,69
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023467
|-0,69
|Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF
|46,790135
|-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA
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