En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011507 -1,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019753 -1,68 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,022688 -0,86 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095967 -0,79 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042732 -0,77 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,651131 -0,71 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077371 -0,69 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037455 -0,69 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023467 -0,69 Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF 46,790135 -0,68

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,86 ile "Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)