En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
55 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,88 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 3,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,67 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,88 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF", yüzde 3,73 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,67 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,575487
|-3,88
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,077682
|-3,73
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040458
|-3,67
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,043577
|-3,42
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,148232
|-3,10
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,273759
|-3,04
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057211
|-2,96
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,010705
|-2,94
|Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,372429
|-2,91
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|30,854897
|-2,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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