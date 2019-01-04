Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 3,35 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,12 ile "Yapı Kredi Port. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,50 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 3,35 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,12 ile "Yapı Kredi Port. Karma Fon" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,085411 -3,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016820 -3,35
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,393801 -3,12
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,034718 -2,83
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,249450 -2,82
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016084 -2,71
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055685 -2,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075649 -2,62
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,285494 -2,58
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,017304 -2,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Marmara, Ekonomi
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