En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
34 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,22 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,22 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,067014
|-2,61
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,904801
|-2,22
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,949689
|-2,11
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,928706
|-2,00
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,030976
|-1,28
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|522,964872
|-1,24
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062904
|-1,08
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021210
|-0,89
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019724
|-0,88
| Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,015948
|-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA
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