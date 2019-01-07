Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

34 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,22 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,61 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,22 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,067014 -2,61
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 201,904801 -2,22
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,949689 -2,11
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,928706 -2,00
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030976 -1,28
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 522,964872 -1,24
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062904 -1,08
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021210 -0,89
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019724 -0,88
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015948 -0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:28 Kaynak: AA

Gümüş, Ekonomi
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