En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,69 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,60 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,59 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,69 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,60 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" ve yüzde 0,59 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041614
|-0,69
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,861398
|-0,60
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079891
|-0,59
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|265,138107
|-0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,422187
|-0,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,607976
|-0,37
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020377
|-0,36
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017180
|-0,32
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,187120
|-0,31
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,173118
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA
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