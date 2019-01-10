En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
59 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078334
|-1,95
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040812
|-1,93
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,635520
|-1,90
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,017047
|-0,77
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|527,826954
|-0,35
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,069832
|-0,22
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,198388
|-0,21
| İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030165
|-0,21
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,213464
|-0,21
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,143588
|-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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