Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

59 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078334 -1,95
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040812 -1,93
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,635520 -1,90
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017047 -0,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,826954 -0,35
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,069832 -0,22
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,198388 -0,21
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030165 -0,21
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,213464 -0,21
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,143588 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Ekonomi
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