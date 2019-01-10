En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078334 -1,95 İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040812 -1,93 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,635520 -1,90 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017047 -0,77 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 527,826954 -0,35 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,069832 -0,22 ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,198388 -0,21 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030165 -0,21 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,213464 -0,21 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,143588 -0,19

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,95 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,93 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)