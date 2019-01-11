En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu" ve yüzde 0,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu" ve yüzde 0,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066089
|-1,06
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,530330
|-0,76
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,130257
|-0,75
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027707
|-0,69
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031590
|-0,66
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,066171
|-0,63
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035518
|-0,59
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046624
|-0,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019967
|-0,57
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,865129
|-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: AA
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