Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013582 -2,43
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035404 -1,16
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021903 -1,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,983435 -0,96
TEB Portföy Altın Fonu 0,055334 -0,89
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,021826 -0,88
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020856 -0,87
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016327 -0,87
HSBC Portföy Altın Fonu 2,017041 -0,86
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0.022847 -0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:36 Kaynak: AA

Avrupa, Ekonomi
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