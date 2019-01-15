Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Port. Karma Fon" ve yüzde 0,36 ile "Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Port. Karma Fon" ve yüzde 0,36 ile "Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013510 -0,53
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,390171 -0,47
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,015903 -0,36
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040413 -0,34
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028508 -0,33
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,792586 -0,30
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,410804 -0,27
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020421 -0,26
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 91.989165 -0,26
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1.905404 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Ekonomi
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