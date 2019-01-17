Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,47 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,47 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,38 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,840542 -1,67
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,151768 -1,47
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,121772 -1,38
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,734841 -1,23
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035019 -1,07
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,987944 -0,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021247 -0,87
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032600 -0,80
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58.152437 -0,75
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,954834 -0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Gümüş, Ekonomi
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