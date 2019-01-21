Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,17 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,05 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,22 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,17 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,05 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,481871 -1,22
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,899453 -1,17
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 200,097537 -1,05
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032233 -0,69
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 516,120217 -0,66
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030580 -0,66
Deniz Port. Altın Fonu 0,028307 -0,63
TEB Portföy Altın Fonu 0,054310 -0,63
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022430 -0,63
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016027 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:46 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Gümüş, Ekonomi
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