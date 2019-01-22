En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
46 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,62 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,47 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,62 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088330
|-1,74
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046413
|-1,62
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,306877
|-1,00
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,512556
|-0,88
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|34,527822
|-0,87
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053841
|-0,86
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028064
|-0,86
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022238
|-0,86
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015890
|-0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,018944
|-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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