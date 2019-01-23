Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

11 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,65 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,14 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,65 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030020 -2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,824910 -1,89
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024623 -1,65
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013618 -1,43
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053434 -1,39
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021613 -1,22
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063509 -1,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020931 -0,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065674 -0,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034725 -0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi
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