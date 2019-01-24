En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
2 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,12 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,61 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,12 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,973237
|-1,61
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013438
|-1,32
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064940
|-1,12
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,006969
|-1,00
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,723209
|-0,83
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032180
|-0,83
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020773
|-0,75
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020791
|-0,74
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|198.413640
|-0,71
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|512.981184
|-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:12 Kaynak: AA
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