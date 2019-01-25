Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

49 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,06 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,08 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,06 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020534 -1,15
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030035 -1,08
TEB Portföy Altın Fonu 0,053318 -1,06
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022023 -1,05
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015720 -1,05
HSBC Portföy Altın Fonu 1,945197 -1,04
Deniz Port. Altın Fonu 0,027799 -1,03
Fiba Portföy Altın Fonu 0,018767 -1,02
İş Portföy Altın Fonu 0,024577 -1,01
ING Portföy Altın Fonu 0,024478 -1,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Industrial and Commercial Bank of China, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Bakan Albayrak, 'Türkiye'ye Yatırım İçin Büyük İlgi Var' Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:52:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]