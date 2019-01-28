En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047855 -0,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,893652 -0,42 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110592 -0,34 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,842040 -0,34 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,909109 -0,23 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052408 -0,20 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064421 -0,19 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019374 -0,17 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1.050756 -0,17 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054818 -0,14

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,43 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,42 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,34 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)