Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,43 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,42 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,34 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,43 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,42 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,34 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047855 -0,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,893652 -0,42
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110592 -0,34
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,842040 -0,34
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,909109 -0,23
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052408 -0,20
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064421 -0,19
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019374 -0,17
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1.050756 -0,17
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054818 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA

Ekonomi
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