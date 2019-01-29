En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013180 -2,49 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047064 -1,65 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090339 -1,54 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029951 -1,26 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,007558 -1,22 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018266 -1,20 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,457678 -1,19 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,175618 -1,11 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019562 -1,01 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,345409 -0,93

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,49 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,65 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,54 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)