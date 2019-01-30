Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,46 ile "Taaleri Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,25 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Meksa Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,46 ile "Taaleri Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,25 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,091694 -0,81
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,559257 -0,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,001111 -0,25
Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,020329 -0,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029920 -0,10
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,193721 -0,08
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,025740 -0,07
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 134.658150 -0,07
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1.301247 -0,06
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,044617 -0,05


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Araç, Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Osmangazi Köprüsü Satılacak mı?' Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor Kamuda Çalışan İşçilere İlk İlave İkramiye Yarın Ödenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:35:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]