En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,981463 -2,05 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013428 -1,81 HSBC Portföy Altın Fonu 1,969595 -1,23 Deniz Port. Altın Fonu 0,028155 -1,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,053997 -1,22 Garanti Portföy Altın Fonu 0,062815 -1,20 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022308 -1,20 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015918 -1,19 Ak Portföy Altın Fonu 0,051581 -1,19 Fiba Portföy Altın Fonu 0,019009 -1,17

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,23 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)