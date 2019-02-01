En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,23 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,23 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|499,981463
|-2,05
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013428
|-1,81
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,969595
|-1,23
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028155
|-1,22
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,053997
|-1,22
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,062815
|-1,20
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022308
|-1,20
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015918
|-1,19
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,051581
|-1,19
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019009
|-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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