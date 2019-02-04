Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

53 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,86 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,86 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,65 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,51 ile "Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039781 -1,86
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,158665 -1,65
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025413 -1,51
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018547 -1,50
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,431100 -1,43
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,258342 -1,36
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,268895 -1,35
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,105009 -1,30
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019824 -1,29
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098100 -1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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