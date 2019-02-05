En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,76 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,76 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,204211
|-1,76
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,867028
|-1,51
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,572513
|-1,11
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,039404
|-0,95
|İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF)
|1,555967
|-0,86
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068832
|-0,81
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093383
|-0,78
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048557
|-0,77
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047001
|-0,76
|Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,429780
|-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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