En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,204211 -1,76 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,867028 -1,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,572513 -1,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,039404 -0,95 İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,555967 -0,86 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068832 -0,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093383 -0,78 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048557 -0,77 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047001 -0,76 Vakıf Port. BIST30 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,429780 -0,73

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,76 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,51 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)