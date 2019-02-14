En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,19 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,81 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,20 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,19 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,81 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,20 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047461
|-3,19
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091947
|-2,81
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054169
|-2,20
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,019196
|-2,15
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018348
|-2,14
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,187006
|-2,05
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,464125
|-2,03
| Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019072
|-2,02
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,024943
|-2,01
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,448500
|-2,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA
Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor
Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi
Online Bilgi Yarışması Hadi'yi Alex de Souza Sunacak
İddaa İhalesini Kazanmaya Yakın Olan Yıldırım Demirören, TFF'den İstifa Edecek