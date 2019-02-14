Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,19 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,81 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,20 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,19 ile "İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,81 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,20 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047461 -3,19
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091947 -2,81
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054169 -2,20
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019196 -2,15
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018348 -2,14
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187006 -2,05
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,464125 -2,03
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019072 -2,02
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,024943 -2,01
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,448500 -2,00


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Ekonomi
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