En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997970 -0,84 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866367 -0,68 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642042 -0,40 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,343061 -0,34 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,536002 -0,28 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,015822 -0,26 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449245 -0,21 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037000 -0,20 Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,450238 -0,19 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,567405 -0,18

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,68 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)