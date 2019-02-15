Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,68 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,68 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,40 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997970 -0,84
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,866367 -0,68
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642042 -0,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,343061 -0,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,536002 -0,28
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 141,015822 -0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,449245 -0,21
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037000 -0,20
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 254,450238 -0,19
Taaleri Portföy Değ. Fon 0,567405 -0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Ekonomi
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