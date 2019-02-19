En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
36 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,55 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,55 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047363
|-2,15
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091883
|-2,09
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,083038
|-1,55
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111735
|-1,40
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110260
|-1,39
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,463002
|-1,27
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|66,763808
|-1,23
|Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,261144
|-1,23
| Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,018369
|-1,12
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,097029
|-1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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