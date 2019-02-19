En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047363 -2,15 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091883 -2,09 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,083038 -1,55 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111735 -1,40 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110260 -1,39 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,463002 -1,27 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,763808 -1,23 Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,261144 -1,23 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,018369 -1,12 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097029 -1,12

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,55 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)