Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F. (His.Sen.Y.)" ve yüzde 0,68 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,74 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F. (His.Sen.Y.)" ve yüzde 0,68 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,018601 -0,74
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018349 -0,74
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091716 -0,68
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019693 -0,62
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,447941 -0,44
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047357 -0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,640095 -0,43
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,023754 -0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182969 -0,29
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042348 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:13 Kaynak: AA

Ekonomi
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