Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,63 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,63 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959333 -0,99
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560370 -0,82
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,636042 -0,63
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 207,284403 -0,53
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,445667 -0,51
HSBC Portföy Değ. Fon 77,690697 -0,42
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182344 -0,34
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042217 -0,31
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031540 -0,27
İş Portföy Altın Fonu 0,025740 -0,25


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:01 Kaynak: AA

Araç, Gümüş, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barclays Bank Yönetim Kurulu Başkanı İstifa Etti Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak

Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:41:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]