Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

9 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 0,88 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,97 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu", yüzde 0,88 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,003244 -0,97
TEB Portföy Altın Fonu 0,055398 -0,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032867 -0,88
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016337 -0,87
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031268 -0,86
Deniz Port. Altın Fonu 0,028888 -0,86
Fiba Portföy Altın Fonu 0,019494 -0,85
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022881 -0,85
Garanti Portföy Altın Fonu 0,064443 -0,85
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053693 -0,84


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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