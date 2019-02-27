En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,34 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,33 ile "Halk Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,36 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,34 ile "Yapı Kredi
Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,33 ile "Halk Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054800
|-1,36
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032514
|-1,34
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016165
|-1,33
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,022641
|-1,32
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025256
|-1,31
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019292
|-1,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,063776
|-1,31
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|0,992838
|-1,30
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052352
|-1,30
|ING Portföy Altın Fonu
|0,025163
|-1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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