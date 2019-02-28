En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,09 ile "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,09 ile "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055608
|-1,27
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093760
|-1,16
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,190161
|-1,09
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|68,725652
|-1,09
|Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|0,025573
|-1,04
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024650
|-1,02
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,139777
|-1,02
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,154100
|-1,00
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,047063
|-0,99
|Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,069218
|-0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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