Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,09 ile "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,27 ile "Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,16 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,09 ile "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055608 -1,27
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093760 -1,16
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190161 -1,09
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,725652 -1,09
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025573 -1,04
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024650 -1,02
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,139777 -1,02
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,154100 -1,00
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,047063 -0,99
Deniz Port. BIST 100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069218 -0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:40 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu

Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor Merkez Bankasının Resmi Rezerv Varlıkları Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 16:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]