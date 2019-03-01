En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
20 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,68 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,68 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,324700
|-0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,030461
|-0,68
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,016879
|-0,58
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022158
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,904334
|-0,41
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025450
|-0,40
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,370325
|-0,32
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021700
|-0,23
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,052658
|-0,23
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,478303
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:24 Kaynak: AA
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