En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,97 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,88 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,17 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,97 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,88 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,601158
|-2,17
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048432
|-1,97
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093770
|-1,88
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014233
|-1,70
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,248184
|-1,61
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,554727
|-1,59
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,457931
|-1,58
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018660
|-1,50
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,248677
|-1,49
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,036228
|-1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA
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