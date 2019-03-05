En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,93 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,57 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,54 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,93 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,57 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,253419
|-2,54
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,055738
|-1,93
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|201,864194
|-1,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021393
|-0,79
|İş Portföy Altın Fonu
|0,025212
|-0,69
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030905
|-0,67
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,019263
|-0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032467
|-0,65
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054738
|-0,65
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,028559
|-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:58 Kaynak: AA
Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme"
Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi