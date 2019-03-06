Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,97 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,97 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,036820 -1,15
Garanti Portföy Altın Fonu 0,063360 -0,97
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,247516 -0,85
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049205 -0,76
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,107076 -0,75
İş Portföy Temettü Öde. Şir. His. Sen.Fonu (HSYF) 1,576809 -0,73
Deniz Port. Altın Fonu 0,028373 -0,65
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,037647 -0,65
TEB Portföy Altın Fonu 0,054384 -0,65
Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,778601 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1,7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar

Simitçinin Elinde Kalan Bütün Simitleri Satın Alan İş Adamı konuştu Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:04:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]