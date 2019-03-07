Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,68 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 0,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,82 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,68 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" ve yüzde 0,56 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,785499 -0,82
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,155694 -0,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,056649 -0,56
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043788 -0,55
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045040 -0,50
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055357 -0,47
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025368 -0,46
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 35,870479 -0,45
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,097881 -0,45
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055338 -0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:08 Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi
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