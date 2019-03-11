Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

27 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047765 -1,40
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093095 -1,37
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019496 -1,28
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,969284 -1,25
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,137725 -1,21
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050866 -1,21
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018258 -1,20
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024295 -1,20
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,014182 -1,16
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110367 -1,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Personel Alacak Kazanın 1'inci Yıl Dönümünde Mina Başaran'ın Nişanlısından Duygusal İlan

Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor Son Dakika! Mansur Yavaş Hakkında, "Görevi Kötüye Kullanma" Suçundan İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 16:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]