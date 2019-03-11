En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
27 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,40 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,28 ile "Marmara
Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047765
|-1,40
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093095
|-1,37
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019496
|-1,28
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,969284
|-1,25
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,137725
|-1,21
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,050866
|-1,21
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018258
|-1,20
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024295
|-1,20
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,014182
|-1,16
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,110367
|-1,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:44 Kaynak: AA
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