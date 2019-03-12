Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

32 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,70 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,68 ile "KT Portföy Bir. Katılım Fonu" ve yüzde 1,54 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,70 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,68 ile "KT Portföy Bir. Katılım Fonu" ve yüzde 1,54 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364065 -1,70
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,450232 -1,68
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,879537 -1,54
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050131 -1,44
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110986 -1,35
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,141219 -1,33
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033704 -1,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925131 -1,20
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042444 -1,06
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278930 -1,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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