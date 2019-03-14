Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,53 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,44 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,53 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,44 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369818 -0,53
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,288949 -0,44
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,881449 -0,44
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027878 -0,41
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,060486 -0,41
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042626 -0,37
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,443291 -0,36
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,630697 -0,36
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,339598 -0,34
HSBC Portföy Değ. Fon 78,430195 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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