Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

2 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,18 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,18 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,584172 -1,99
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,623270 -1,18
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021978 -0,99
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,438906 -0,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,179996 -0,94
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,551858 -0,88
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,534158 -0,84
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 140,411038 -0,48
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041935 -0,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033104 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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