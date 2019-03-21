En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve "HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)", yüzde 1,53 ile de "Deniz Port. His. Sen.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve "HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)", yüzde 1,53 ile de "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,028062
|-1,55
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,098261
|-1,55
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,190769
|-1,53
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|36,037030
|-1,52
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,333802
|-1,51
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,374109
|-1,49
|Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034181
|-1,47
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055566
|-1,45
|Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,068323
|-1,43
|Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030965
|-1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:46 Kaynak: AA
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