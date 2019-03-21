En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028062 -1,55 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098261 -1,55 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190769 -1,53 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 36,037030 -1,52 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,333802 -1,51 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,374109 -1,49 Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034181 -1,47 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055566 -1,45 Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068323 -1,43 Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030965 -1,42

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve "HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)", yüzde 1,53 ile de "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" olduYatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)