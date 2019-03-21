Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve "HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)", yüzde 1,53 ile de "Deniz Port. His. Sen.

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,55 ile "Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu" ve "HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)", yüzde 1,53 ile de "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028062 -1,55
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,098261 -1,55
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190769 -1,53
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 36,037030 -1,52
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,333802 -1,51
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,374109 -1,49
Garanti Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034181 -1,47
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055566 -1,45
Ak Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068323 -1,43
Ziraat Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030965 -1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Sek, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın! Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]