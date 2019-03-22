En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015218 -1,14 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,921032 -1,10 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,438541 -0,94 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045723 -0,87 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,291121 -0,82 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,885020 -0,78 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034832 -0,76 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024262 -0,72 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,275424 -0,66 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041668 -0,66

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,10 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)