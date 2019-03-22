Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,10 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,10 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,94 ile "Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015218 -1,14
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 69,921032 -1,10
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,438541 -0,94
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045723 -0,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,291121 -0,82
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,885020 -0,78
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034832 -0,76
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024262 -0,72
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,275424 -0,66
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041668 -0,66


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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