En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,28 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,25 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 6,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 4,28 ile "Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048423
|-6,25
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,094766
|-6,20
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,070139
|-4,28
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,218407
|-4,27
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,425689
|-4,23
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,327501
|-4,07
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,722579
|-3,95
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,018359
|-3,86
| ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|7,909094
|-3,85
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,017515
|-3,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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