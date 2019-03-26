En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,66 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,66 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091285
|-3,67
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046649
|-3,66
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,019206
|-2,18
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|541,342317
|-2,18
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,377096
|-1,85
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|215,593206
|-1,68
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|21,422166
|-1,45
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,668838
|-1,44
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,432729
|-1,35
|Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)
|4,371090
|-1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:35 Kaynak: AA
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