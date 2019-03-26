Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,66 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,67 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,66 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091285 -3,67
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046649 -3,66
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019206 -2,18
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 541,342317 -2,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,377096 -1,85
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 215,593206 -1,68
QNB Finans Portföy Altın BYF 21,422166 -1,45
ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,668838 -1,44
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,432729 -1,35
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,371090 -1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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