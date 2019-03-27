En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
28 dakika önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,59 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 3,36 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 3,29 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,811741
|-3,59
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|208,356863
|-3,36
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,717895
|-3,29
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|524,903363
|-3,04
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,036502
|-2,84
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,029641
|-2,78
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033748
|-2,76
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,600672
|-2,73
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,020644
|-2,71
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,048556
|-2,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:10 Kaynak: AA
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Yeni Zelanda Saldırganının Avusturya'daki "Kimlikçiler Hareketi" ile Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe