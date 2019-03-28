Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

44 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,16 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 7,04 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,14 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 7,16 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 7,04 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 6,14 ile "QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042405 -7,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083023 -7,04
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,200494 -6,14
İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,996697 -5,83
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041007 -5,76
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,087356 -5,71
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099551 -5,66
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016929 -5,60
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,119576 -5,59
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,937954 -5,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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