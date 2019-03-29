En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
2 saat önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,65 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,48 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,51 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,65 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,48 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577422
|-2,51
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,409519
|-1,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,170358
|-1,48
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,569371
|-1,13
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020506
|-1,11
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|134,774453
|-1,03
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040172
|-0,92
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|16,084952
|-0,85
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,037985
|-0,81
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|29,295818
|-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:00 Kaynak: AA
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