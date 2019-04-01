En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
14 saniye önce
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,52 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 1,54 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,52 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 1,54 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,010000
|-2,52
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,403208
|-1,54
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,168183
|-1,28
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,037593
|-1,03
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,858757
|-0,74
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|133,834529
|-0,70
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,191478
|-0,64
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|15,983982
|-0,63
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574007
|-0,59
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,020419
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:39 Kaynak: AA
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