Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,70 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 2,60 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560549 -2,70
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,906138 -2,60
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 530,603590 -2,41
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,678360 -2,40
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044933 -1,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088442 -1,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022472 -0,83
TEB Portföy Altın Fonu 0,056743 -0,80
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,053084 -0,67
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,033698 -0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:20 Kaynak: AA

Ekonomi
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