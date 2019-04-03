Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

6 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,00 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,00 ile "İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,84 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044034 -2,00
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086812 -1,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022101 -1,65
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 63,862060 -1,19
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022618 -1,05
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,976677 -0,98
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023401 -0,93
Deniz Port. Altın Fonu 0,029397 -0,93
Garanti Portföy Altın Fonu 0,065564 -0,93
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031688 -0,92
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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